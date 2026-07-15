Los próximos 16 y 17 de julio, la campaña nacional “Me informo y cuido mi dinero” llegará a Cartagena con dos espacios de capacitación dirigidos a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer el conocimiento de las personas frente a los riesgos asociados a esquemas ilegales de captación de dinero, falsas ofertas de crédito y otras ofertas engañosas que pueden poner en riesgo los recursos de la ciudadanía.

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Esta iniciativa, liderada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio, continúa recorriendo distintas regiones del país para promover decisiones financieras informadas y brindar herramientas prácticas que permitan a las personas identificar señales de alerta y proteger su dinero.

La programación en Cartagena comenzará el jueves 16 de julio, entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m., con una jornada de capacitación abierta al público en el Mercado de Santa Rita. Este encuentro estará dirigido a comerciantes y ciudadanía en general, quienes podrán conocer herramientas de autocuidado financiero en su vida cotidiana.

Las actividades continuarán el viernes 17 de julio, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en el auditorio de la Personería Distrital de Cartagena, donde se desarrollará una segunda capacitación abierta a toda la comunidad. Durante este espacio se compartirán orientaciones sobre el manejo responsable del dinero, la importancia de verificar la legalidad de las ofertas financieras y las acciones que pueden tomarse para evitar ser víctima de engaños relacionados con supuestas oportunidades de inversión o crédito.

A través de estas jornadas, la campaña busca acercar información clara y oportuna a la ciudadanía, promoviendo una mayor cultura de protección financiera y contribuyendo a que las personas cuenten con más herramientas para tomar decisiones informadas y seguras sobre el manejo de sus recursos y las posibilidades de inversión.