Avanza titulación de 40 hectáreas en Sabana Alta, Turbaco, Bolívar para 27 familias campesinas

La SAE y la ANT avanzan hacia la titulación de 40 hectáreas en Sabana Alta, Turbaco, Bolívar para 27 familias campesinas

Veintisiete familias de la Asociación de Campesinos Sí, Colombia Siembra(Asocamscol) recibieron el acta de resolución para la destinación de un predio que las acredita como propietarias de 40 hectáreas ubicado en Turbaco, Bolívar, como resultado del trabajo articulado entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Con esto, las familias beneficiarias obtienen seguridad jurídica sobre el predio que han ocupado y trabajado durante dos años, lo que les permitirá fortalecer sus proyectos productivos y acceder a programas de apoyo institucional, así como a opciones de financiación para ampliar sus unidades agrícolas y pecuarias.

El predio fue objeto de medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio. En julio de 2022, la Fiscalía 35 Especializada ordenó la suspensión del poder dispositivo sobre el bien rural y, posteriormente, la SAE destinó el inmueble a Asocamscol, cuya entrega materialse realizó en abril de 2024.

Desde entonces, las familias campesinas han desarrollado proyectos productivos de sandía, plátano, cultivos de pancoger, cría de pollos de engorde y producción porcícola. Estas actividades han contribuido a la generación de ingresos para los hogares, el abastecimiento de los mercados locales y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la región.

El proceso desarrollado por Asocamscol ha sido conocido por diferentes entidadesnacionales e internacionales. Recientemente, representantes del Gobierno nacional y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia visitaron el predio para conocer los avances de la iniciativa, así como las condiciones en las que las familiasdesarrollan sus actividades

productivas. Durante la visita, la comunidad también expuso las situaciones de amenaza y presión que ha manifestado enfrentar.

La formalización de la propiedad de estas 40 hectáreas fortalece la estabilidad de las familias beneficiarias y brinda herramientas para consolidar sus proyectos productivos y ampliar sus oportunidades de desarrollo rural.

Esta entrega hace parte del trabajo conjuntoentre la SAE y la ANT para avanzar en la destinación social de bienes administrados por el Estado y contribuir a los procesos de acceso a la tierra, fortalecimiento de la economía campesina y desarrollo de los territorios.

Con acciones como esta, ambas entidades continúan articulando esfuerzos para que bienes administrados por el Estado se conviertan en oportunidades para las comunidades rurales, promoviendo el uso productivo de la tierra y el desarrollo económico y social de las regiones.