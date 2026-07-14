Tres nuevos magistrados asumieron en el Tribunal Administrativo de Bolívar

En el Palacio de la Proclamación, sede histórica de la Gobernación de Bolívar, se llevó a cabo el acto de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, quienes desde ahora harán parte de la jurisdicción contencioso administrativa del departamento.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, fue el encargado de tomarles juramento a José Luis Otero Hernández, Carlos Alberto Muñoz Aguirre y Juan Antonio Spirko Payares, quienes llegaron a estos cargos luego de superar un proceso de selección basado en méritos.

Los tres juristas cuentan con amplia formación profesional y experiencia en el ámbito judicial, académico y del servicio público.

- José Luis Otero Hernández

Nacido en San Marcos, Sucre, es abogado egresado de la Universidad de Cartagena. Cuenta con especializaciones en derecho administrativo, derecho constitucional y seguridad social, además de una maestría en Derecho Administrativo.

Actualmente adelanta estudios doctorales en Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Antes de asumir como magistrado se desempeñaba como Juez Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena y ejercía labores como docente universitario.

- Carlos Alberto Muñoz Aguirre

Combina su formación como abogado y contador público de la Universidad de Cartagena. Es especialista en derecho laboral y seguridad social, derecho contencioso administrativo y derecho médico, además de magíster en Derecho Administrativo. Su trayectoria incluye la docencia en programas de pregrado y posgrado y su labor previa como juez administrativo del Circuito de Cartagena.

- Juan Antonio Spirko Payares

Oriundo de Barranquilla, es abogado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en derecho procesal y constitucional y magíster en Derecho Administrativo. Durante su carrera se ha desempeñado como docente en áreas relacionadas con contratación estatal, derecho disciplinario y derecho procesal administrativo. Antes de su llegada al Tribunal ejercía como Procurador 118 Judicial II Administrativo.

Durante el acto de posesión, el gobernador Yamil Arana resaltó que la llegada de los nuevos integrantes representa un fortalecimiento para la administración de justicia en Bolívar y ratifica el papel del Tribunal como garante del cumplimiento de la ley y la protección de los derechos ciudadanos.

La nueva composición de la corporación busca mantener una justicia independiente, especializada y cercana a las necesidades de la comunidad bolivarense.