Al menos nueve muertos por ataques cruzados de Rusia y Ucrania

Imagen de referencia. Banderas de Ucrania y Rusia con una fractura que las separa: Getty Images. / Ruma Aktar

Drones y misiles rusos mataron a cuatro personas en Ucrania este domingo de madrugada, mientras que los bombardeos de las fuerzas de Kiev contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú mataron a otras cinco, informaron las autoridades este domingo.

Estos ataques tienen lugar la víspera de una reunión en París de los países aliados de Ucrania, integrantes de la denominada Coalición de Voluntarios.

Kiev pide mayor presión sobre Moscú para poner fin a más de cuatro años de invasión rusa y reclamar más medios para garantizar su defensa antiaérea, en especial para poder contrarrestar los ataques con misiles balísticos que se han intensificado recientemente.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, ataques con drones y artillería dejaron tres muertos, dos de ellos en una ofensiva contra una “empresa industrial” de Krivói Rog, señaló el domingo el gobernador militar regional, Oleksandr Ganja.

En la sureña Jersón, “el enemigo lanzó un artefacto explosivo desde un dron”, matando “a un hombre de 48 años”, indicó en Telegram Iaroslav Chanko, jefe de la administración militar de esta ciudad cercana al frente.

Por otro lado, bombardeos ucranianos contra la parte ocupada por Rusia de la región de Zaporiyia, en el sur del país, causaron cuatro muertos; y drones ucranianos mataron también a un hombre en la región rusa de Samara, según las autoridades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles que autorizará a Ucrania a producir por sí mismos misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Pero estos costosos misiles, cuyas provisiones se han agotado con la guerra en Oriente Medio, tardan mucho en producirse.