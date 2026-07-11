Diez personas murieron en un accidente de avioneta en Bahamas
Los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.
Las autoridades de Bahamas investigan las causas que provocaron que una avioneta se estrellara al despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros y murieran diez personas, nueve hombres y una mujer.
Según detalla la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 -hora local- (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flaming Air partió desde el mencionado aeródromo y cayó a un área boscosa.
Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, encontraron la avioneta en llamas.
Un hombre de 24 años fue encontrado con vida y tratado rápidamente por los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a las heridas recibidas.
Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona del accidente para colaborar con la pesquisa.
En ese momento, los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.
Los cadáveres fueron posteriormente llevados a la isla de San Andros para mantenerlos en custodia hasta que sean transportados a una clínica forense para su debida identificación.
De igual manera, oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas llegaron hasta la escena para llevar a cabo su independiente pesquisa.