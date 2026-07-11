Mueren 15 personas en Vietnam al volcar un barco turístico

Barco de la flota que se dirigía a Gaza. Foto: Niccolo Celesti/Anadolu vía Getty Images. / Anadolu

Quince personas murieron este sábado en el sur de Vietnam al volcar un barco que llevaba a turistas indios frente a la isla de Phu Quoc, indicó un medio estatal.

“Un fueraborda con 32 turistas indios y cuatro tripulantes volcó cerca de Hon May Rut Ngoai, en Phu Quoc, causando 15 muertos. Fueron rescatadas 21 personas”, indicó el medio VnExpress.

Según el medio estatal, la embarcación se habría enfrentado, a primeras horas de la tarde, a un oleaje y vientos inusuales cuando se encontraba a unos 400 metros de May Rut Ngoai, una pequeña isla al sur de Phu Quoc, muy apreciada por los buceadores por sus arrecifes de coral.

Otras embarcaciones turísticas que se encontraban en las proximidades acudieron rápidamente al lugar, junto con la guardia costera, pero numerosos pasajeros quedaron atrapados en el interior de la lancha rápida.

El periódico Tuoi Tre citó a la policía local, que informó de que 21 personas habían sido trasladadas a un hospital para recibir tratamiento de urgencia, dos de ellas en estado crítico.

Según Tuoi Tre, las 15 personas fallecidas eran todas extranjeras.

Según un responsable local del Partido Comunista citado por VnExpress, Nguyen Tien Hai, la embarcación y su operador contaban con todas las autorizaciones necesarias para el transporte de pasajeros.

La isla de Phu Quoc, la mayor de Vietnam, experimenta un importante auge turístico en los últimos años, con más de 1,8 millones de visitantes extranjeros en 2025.