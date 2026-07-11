Macedonia investigará el incidente en el que un pasajero casi sale despedido de un avión

Las autoridades de Macedonia del Norte liderarán la investigación sobre lo sucedido en un vuelo de Ryanair entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania), en el que parte del cuerpo de un pasajero fue succionado y casi sale despedido del avión tras romperse una ventanilla en pleno viaje.

Las normas internacionales de aviación establecen que el país cuyo espacio aéreo estaba sobrevolando la aeronave en el momento del incidente debe liderar la investigación, por lo que Macedonia del Norte coordinará las pesquisas con el apoyo de las autoridades estadounidenses, ya que el avión afectado es un Boeing 737-800 fabricado en EEUU, informó la agencia de noticias Makfax.

De esta forma y conforme a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), toda la información oficial sobre la investigación será difundida por las autoridades de Macedonia.

El vuelo de Ryanair había despegado del aeropuerto de la ciudad griega de Salónica alrededor de las 06.00 horas locales (03.00 GMT) con destino a la localidad alemana de Memmingen.

Poco después del despegue y cuando el avión estaba en fase de ascenso sobre Macedonia del Norte, el motor derecho sufrió un fallo y algunos de sus fragmentos pudieron impactar contra el fuselaje y romper una ventanilla, lo que causó una descompresión repentina.

Testigos citados por medios griegos relataron momentos de pánico a bordo y cómo un pasajero sentado junto a la ventanilla dañada, identificado por varios medios regionales como un ciudadano serbio, quedó con la parte superior del cuerpo fuera del avión, aunque fue retenido por su esposa y otros viajeros.

Los testigos relataron que el cinturón de seguridad evitó que saliera disparado al exterior.

“Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión”, relató la mujer del pasajero al canal griego Mega.

La tripulación consiguió regresar al aeropuerto de Salónica y aterrizar de forma segura aproximadamente una hora después del despegue.

El pasajero, que sufrió un fuerte estado de shock y tenía heridas por los cristales y la fricción, fue trasladado nada más aterrizar a un hospital junto a otros tres viajeros para recibir atención médica, según la agencia griega Newsit.

Ryanair confirmó el regreso del avión al aeropuerto de origen y la asistencia prestada a los afectados, aunque la compañía no detalló inicialmente las causas del incidente.

La investigación deberá determinar si la rotura de la ventanilla estuvo relacionada con el fallo del motor y el impacto de piezas contra el fuselaje, tal como apuntaron varios expertos a medios griegos.

El caso recuerda al accidente ocurrido en 2018 en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, cuando una pasajera falleció después de que restos de un motor dañado rompieran una ventanilla y la succionaran parcialmente hacia el exterior.