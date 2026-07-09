Luis Alfonso anuncia concierto gratis en Bogotá: ¿cuándo y dónde será?

MADRID, SPAIN - OCTOBER 06: Singer Luis Alfonso during a concert for the Dia de la Hispanidad, at Puerta de Alcala, on October 6, 2024, in Madrid, Spain. Turizo, Latin Grammy nominee for 'El Merengue' and winner of three Latin Billboard awards for 'La Bachata', picks up the baton from Camilo and Carlos Vives who already performed on the same stage during 2022 and 2023, respectively. (Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El cantante de música popular Luis Alfonso anunció un concierto gratuito en Bogotá para presentar oficialmente Lindo Lindo, su nuevo álbum de estudio.

La cita será el próximo 23 de julio a las 11:00 de la mañana en la Plaza de la Mariposa, donde el artista compartirá en vivo las canciones que hacen parte de esta nueva producción.

El ingreso será gratuito y estará sujeto al aforo máximo del lugar, establecido en 4.000 personas.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del cantante, donde explicó que quiso organizar una actividad diferente para agradecer el apoyo que ha recibido durante su trayectoria.

Según expresó, el objetivo es reencontrarse con sus seguidores en un ambiente cercano y popular, recordando los lugares donde comenzó a construir su carrera artística.

“Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum Lindo Lindo. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños”, escribió el intérprete en la publicación que rápidamente generó miles de reacciones entre sus fanáticos.

Además de presentar los temas incluidos en el nuevo álbum, Luis Alfonso busca convertir la jornada en una gran celebración junto a quienes han seguido su crecimiento dentro de la música popular colombiana.

“Nos vemos en la Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11 a.m., para cantar juntos los temas del nuevo álbum, completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo”, agregó.

Con esta iniciativa, Luis Alfonso sigue fortaleciendo su conexión con el público y confirma el buen momento que vive su carrera.

El lanzamiento de Lindo Lindo llega acompañado de una actividad abierta a la comunidad, en la que los asistentes podrán conocer de primera mano las nuevas canciones de una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana.