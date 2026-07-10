¿Quién es Branbel? La historia detrás de su colaboración con Greeicy en “Al Lado de Usted”

“Al Lado de Usted” no solo es una de las canciones destacadas de Candela, el más reciente proyecto musical de Greeicy, sino también la historia de un artista que convirtió la perseverancia en su mejor herramienta para llegar a la industria musical.

Se trata de Branbel, cantante y compositor caleño que hoy comparte escenario con una de las figuras más importantes del pop colombiano.

Desde hace varios años, Greeicy ha manifestado su interés por impulsar el talento de Cali.

La artista no solo ha destacado el trabajo de nuevos músicos de su ciudad, sino que también ha aprovechado su alcance para recomendar propuestas en las que cree.

Entre esos nombres siempre estuvo Branbel, cuyo proceso artístico también ha sido seguido de cerca por Mike Bahía.

La colaboración entre ambos tomó forma en “Al Lado de Usted”, una canción que hace parte de Candela y que ya supera los 1,7 millones de reproducciones en Spotify.

La historia de Branbel comenzó lejos de los escenarios. Antes de consolidarse como artista y compositor, trabajó barriendo calles mientras dedicaba su tiempo libre a escribir canciones y desarrollar su proyecto musical.

En una reciente publicación en redes sociales recordó una conversación con uno de sus jefes, quien, tras escuchar sus composiciones, le preguntó por qué seguía realizando ese trabajo si tenía talento para la música.

Según contó el propio artista, su respuesta fue sencilla: confiaba en que algún día muchas personas escucharían sus canciones. Con el paso del tiempo, esa convicción empezó a dar resultados.

Además de desarrollar su carrera como intérprete, Branbel encontró un espacio como compositor, participando en canciones para Greeicy y Mike Bahía.

Ese trabajo detrás de escena le permitió abrirse camino en la industria y fortalecer una relación profesional que hoy se refleja en esta colaboración.

La presencia del artista en Candela responde a un proceso que Greeicy y Mike Bahía han acompañado desde hace varios años. Ambos han reconocido públicamente el talento del caleño y su disciplina para construir una carrera paso a paso.

Con “Al Lado de Usted”, Greeicy y Branbel unen dos trayectorias nacidas en Cali y envían un mensaje sobre la importancia de apoyar el talento local.

La canción no solo representa una colaboración musical, sino también el resultado de años de esfuerzo, oportunidades y confianza.