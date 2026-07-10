Precio del dólar en Venezuela para HOY 10 de julio de 2026: Cierra la semana con subidas de precios

A la izquierda: Billete de 20 bolívares venezolanos. A la derecha una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este cierre de semana, 10 de julio de 2026, en donde se reporta una aceleración en la subida de precios debido al contexto interno actual.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los $709,69 bolívares venezolanos (VES) para este viernes 10 de julio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($700,22 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 811,44 bolívares.

811,44 bolívares. Yuan chino: 104,46 bolívares.

104,46 bolívares. Lira turca: 15,16 bolívares.

15,16 bolívares. Rublo ruso: 9,32 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancaribe: 801,8999 para compra - 796,6826 para venta

801,8999 para compra - 796,6826 para venta Banco Exterior: 703,9075 para compra - 800,0000 para venta

703,9075 para compra - 800,0000 para venta Banesco: 700,8342 para compra - 697,8914 para venta

700,8342 para compra - 697,8914 para venta Banco R4: 739,5732 para compra – 725,0000 para venta

739,5732 para compra – 725,0000 para venta Banco Mercantil : 700,2248 para compra - 700,2287 para venta

: 700,2248 para compra - 700,2287 para venta Otras instituciones: 712,4549 para compra - 731,4049 para venta

Bolívar venezolano pierde fuerza tras los terremotos

Después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, se ha acelerado la inflación del bolívar, pues ese día el dólar oficial cotizaba en 617,63 bolívares, mientras que, dos semanas después, el precio alcanzó los 700,22 bolívares, según revelan las cotizaciones presentadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Los expertos advierten que el alza del dólar impacta en los precios internos debido a la estrecha relación comercial con Estados Unidos para la recuperación del mercado.

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¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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