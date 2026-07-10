El ciclón tropical Bavi dejó 15 muertos en Filipinas y pone en alerta a Taiwán

Población de Taiwán en resguardos para soportar el ciclón que se aproxima (Crédito:Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

Tras dejar al menos 15 muertos en Filipinas por un deslave, el tifón (ciclón tropical) Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, donde más de 2.000 personas fueron ya evacuadas a la espera de uno de los ciclones más potentes que amenaza la isla en décadas.

Se espera que el tifón azote entre este viernes y el sábado el norte y el este de Taiwán, así como las remotas islas del suroeste de Japón, antes de tocar tierra en China.

En Filipinas, dos deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias agravadas por Bavi mataron al menos a 15 personas y dejaron seis desaparecidos en la isla de Mindanao, según las autoridades.

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Ya está en marcha la reserva de recursos

En la ciudad portuaria taiwanesa de Keelung, una de las zonas que se espera que resulte más afectada, los residentes almacenaron alimentos, reforzaron las ventanas y colocaron sacos de arena frente a los comercios.

“Dicen que va a ser enorme, claro que da miedo”, dijo a la AFP Chang Shih-huo, de 76 años, dueño de una tienda en Keelung.

Gente preparando sacos para la alerta meteorológica en Taiwán (Crédito: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Gente preparando sacos para la alerta meteorológica en Taiwán (Crédito: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

“Tenemos reservas de fideos instantáneos, pan y otros productos de este tipo. En cuanto el viento y la lluvia empiecen a arreciar de verdad, tendremos que cerrar la tienda”, asegura.

Después de golpear Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió intensidad y fue degradado a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.

Este viernes, sus vientos alcanzaban los 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 km/h, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA).

“Se prevé que el tifón siga debilitándose porque las condiciones ambientales no le son favorables”, explicó a la AFP Wang Ping-hsiang, un meteorólogo de la CWA.

Con vientos fuertes de hasta 380 kilómetros, Bavi podría convertirse en el tifón de mayor extensión que golpea Taiwán en más de 30 años.

Muchas escuelas y comercios cerraron este viernes en el norte y este de la isla, mientras cientos de vuelos fueron cancelados.

“Máxima alerta”

En Keelung, una de las ciudades más expuestas, los residentes acudieron a los mercados para abastecerse de alimentos.

“Lo que están viendo ahora es algo que no hemos vivido en diez años”, dijo a la AFP Penny Pan, de 48 años, propietaria de un restaurante en Keelung, mientras su esposo colocaba sacos de arena en la entrada del local.

Los meteorólogos prevén que Bavi deje hasta casi un metro de lluvia, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Más de 2.000 personas fueron evacuadas, principalmente en el condado montañoso de Hualien, en el este de Taiwán, donde las autoridades vigilan dos represas.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, pidió a los habitantes de las zonas más expuestas mantenerse en “máxima alerta”.

Unos 28.000 militares, junto con maquinaria, equipos y vehículos, permanecen preparados para intervenir en caso de emergencia.

En Japón, en las remotas islas Sakishima, algunas escuelas y oficinas cerraron ante la llegada del tifón.

“Hemos cubierto los objetos con redes para evitar que salgan volando”, explicó a la AFP Masaru Nakamura, empleado de un hotel en la isla de Miyako.

Se espera que Bavi llegue al este de China durante el fin de semana.

El país ya sufrió esta semana fuertes tormentas en el sur y el centro, que dejaron al menos 39 muertos, provocaron el desbordamiento de decenas de ríos y causaron el colapso de una presa.

Los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros, según el Servicio Marino Copernicus de la Unión Europea.

El calentamiento de los océanos favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aporta más humedad, que puede traducirse en lluvias más intensas.

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