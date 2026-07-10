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Análisis: ¿Gustavo Petro será director del Pacto Histórico tras salir de la Presidencia de Colombia?

6AM W conoció que son tres los nombres que suenan con fuerza para asumir la dirección del Pacto Histórico: el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, el excandidato Iván Cepeda y el exsenador y exembajador Roy Barreras.

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Una de las versiones indica que en la reciente reunión de la bancada de la colectividad con el presidente Petro se tocó el tema, pero no estaría definido aún.

No obstante, al interior del Pacto Histórico las opiniones son divididas, pues unos piensan que debería ser Iván Cepeda, teniendo en cuenta su importante número de votos en las elecciones presidenciales; otros le habrían hecho la petición a Roy Barreras.

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Según el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, el descanso de Petro será corto tras finalizar su etapa como mandatario de los colombianos.

“Después de unos días de descanso, ¿qué va a hacer? Él quiere ser el jefe del Pacto Histórico”, indicó.

Escuche el análisis completo de la mesa de trabajo de 6AM W aquí: