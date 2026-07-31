Comunidad pide retirar el peaje Las Palmas entre Pantanillo - El Cebadero a partir del 1 de agosto

Envigado

Este jueves, la comunidad cercana al peaje Las Palmas, en la vereda Pantanillo - El Cebadero en Envigado, realizó una manifestación en ese lugar para solicitar al Gobierno Nacional que retire ese peaje a propósito de que a partir del 1 de agosto pasará a ser administrado por INVIAS ante la terminación de la concesión que tenía Devimed.

Esta actividad fue apoyada por el senador Luis Carlos Rúa, creador del personaje “Elefante Blanco”; el político manifiesta que en este lugar hay dos peajes en un tramo de 1.5 km, el de Las Palmas y El Escobero; lo califica como insólito, incluso a nivel mundial.

La comunidad que vive en el sector manifiesta que cada vez que pasan por el lugar para ir al médico, hacer compras, ir al colegio y llevar a cabo otras actividades cotidianas deben pagar peaje y el costo de vida se eleva.

“El peaje Guarne recauda más de $100.000 millones. Entonces, si los gastos operativos de este peaje son de $75.000 millones, precisamente ahí están los recursos para poder hacer el financiamiento. No es populismo, es simple matemática”, agregó el Senador Luis Carlos Rúa.

También manifestó que este tema será mencionado en el debate de control político ante el Congreso de la República, radicado el pasado 22 de julio y al que citó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y a representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y Devimed S.A., para esclarecer las condiciones de la reversión del contrato y el futuro del peaje.