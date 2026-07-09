Intensifican controles a gestores farmacéuticos por entrega de medicamentos en Soledad, Atlántico

La Secretaría de Salud de Soledad y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reforzaron las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los gestores farmacéuticos del municipio con el propósito de verificar la calidad de la atención y garantizar el acceso oportuno a los medicamentos por parte de los usuarios.

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Las jornadas incluyen recorridos por los establecimientos farmacéuticos para evaluar las condiciones locativas y operativas, el cumplimiento de los horarios de atención, los procesos de dispensación de medicamentos y la oportunidad en la entrega de los tratamientos. Además, los equipos técnicos realizan entrevistas aleatorias con usuarios y acompañantes para conocer su percepción sobre la calidad del servicio y los tiempos de espera.

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Durante las inspecciones también se revisan aspectos como la disponibilidad de medicamentos formulados, el manejo de los medicamentos pendientes, la existencia de canales de orientación para los usuarios, las condiciones de infraestructura y ventilación, la atención preferencial y el cumplimiento de los protocolos establecidos para la prestación del servicio farmacéutico.

“Deben tener un cumplimiento eficiente”

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera Reyes, aseguró que el acompañamiento de la Supersalud permite fortalecer la vigilancia sobre los establecimientos y avanzar en compromisos con los gestores farmacéuticos.

“Gracias al acompañamiento de la Supersalud en las acciones de inspección, vigilancia y control podemos establecer un compromiso directo con este sector y el cumplimiento que deben tener para una eficiente, efectiva y oportuna prestación de estos servicios a todos los usuarios”, afirmó.

Como resultado de las visitas, las autoridades identifican situaciones que requieren seguimiento y formulan recomendaciones para mejorar la prestación del servicio. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de la información suministrada a los usuarios, la optimización de los tiempos de respuesta, el seguimiento a la entrega de medicamentos pendientes, la canalización de pacientes hacia otros puntos con disponibilidad de fármacos y la capacitación permanente del personal encargado de la atención.

La Secretaría de Salud y la Supersalud anunciaron que continuarán haciendo seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gestores farmacéuticos para verificar la implementación de las acciones correctivas y promover mejoras continuas en la atención a los usuarios del sistema de salud en Soledad.