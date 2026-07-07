Fueron capturados ‘Zapatero’ y ‘La mona’ con 300 dosis de cocaína y 54 dosis de heroína en Cúcuta

Fueron capturados con 300 dosis de cocaína y 54 dosis de heroína en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, Gerson Javier Posada Salazar, conocido con el alias de ‘Zapatero’ y Erika Tatiana Santos Cano, conocida con el alias ‘La Mona’, fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en actividades de narcomenudeo en Cúcuta, Norte de Santander.

El ente investigador aseguró que estas personas “fueron capturados en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y Ejército Nacional, en un inmueble ubicado en el barrio Santo Domingo, de la comuna 10 de la ciudad”.

Así mismo que “durante el operativo fueron halladas 300 dosis de cocaína y 54 dosis de heroína, distribuidas en bolsas plásticas y listas para su comercialización”.

En este mismo operativos las autoridades incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo.

La investigación que adelantaron las autoridades arrojó que “los hoy procesados, al parecer, utilizaban el inmueble como centro de almacenamiento, dosificación y expendio de sustancias estupefacientes”.

Tras exponer lo anterior, un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, fueron enviados a establecimientos carcelarios de esta ciudad.