Fueron capturados ‘Zapatero’ y ‘La mona’ con 300 dosis de cocaína y 54 dosis de heroína en Cúcuta
Según las autoridades, los hoy capturados utilizaban un inmueble como centro de almacenamiento.
Cúcuta
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, Gerson Javier Posada Salazar, conocido con el alias de ‘Zapatero’ y Erika Tatiana Santos Cano, conocida con el alias ‘La Mona’, fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en actividades de narcomenudeo en Cúcuta, Norte de Santander.
El ente investigador aseguró que estas personas “fueron capturados en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y Ejército Nacional, en un inmueble ubicado en el barrio Santo Domingo, de la comuna 10 de la ciudad”.
Así mismo que “durante el operativo fueron halladas 300 dosis de cocaína y 54 dosis de heroína, distribuidas en bolsas plásticas y listas para su comercialización”.
En este mismo operativos las autoridades incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo.
La investigación que adelantaron las autoridades arrojó que “los hoy procesados, al parecer, utilizaban el inmueble como centro de almacenamiento, dosificación y expendio de sustancias estupefacientes”.
Tras exponer lo anterior, un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, fueron enviados a establecimientos carcelarios de esta ciudad.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...