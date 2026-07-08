Organizaciones sociales alertan por riesgo en entornos escolares en la región del Catatumbo

Catatumbo

Desde la Asociación Nacional de Víctimas, su presidente Olguín Mayorga expresó su rechazo a la escalada de violencia que se viene registrando en la región del Catatumbo y que deja en riesgo a la comunidad educativa.

Mayorga expresó su repudió frente al último ataque con drones presentado el pasado lunes en zona rural del corregimiento de Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

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"Estos hechos lamentables que vienen sucediendo están poniendo en riesgo, no solamente a la población civil, sino también a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que varios de estos drones han caído muy cerca a las escuelas educativas“, expresó el líder social.

Así mismo condenó las confrontaciones entre grupos armados ilegales, que se viene intensificando en jurisdicción de este municipio y que está afectando el día a día de la población civil campesina.

“El llamado a los actores armados en confrontación es a respetar el Derecho Internacional Humanitario, a respetar los Derechos Humanos”.

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También le pidió al Gobierno Nacional, adoptar medidas urgentes que brinden condiciones de seguridad para las comunidades catatumberas.

“Al gobierno nacional que brinde condiciones de seguridad que le permita, como dice la constitución, poder vivir en paz en estos territorios”.

Durante las últimas semanas, decenas de familias campesinas en zona rural de Sardinata han dejado sus tierras, huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados en esta región del departamento.