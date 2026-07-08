Un año sin justicia por el asesinato de la psicóloga Seili Paola de Hoyos en Cartagena

El dolor sigue intacto para la familia de Seili Paola de Hoyos, la joven psicóloga que trabajaba para el Distrito y cuyo proyecto de vida fue truncado hace exactamente un año tras ser asesinada con arma de fuego en el interior de una discoteca del barrio El Bosque. Hoy, en su primer aniversario luctuoso, sus seres queridos lamentan que el presunto responsable del crimen se encuentre en libertad por vencimiento de términos.

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En entrevista exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, Gilberto de Hoyos, padre de la profesional, rompió el silencio y expresó la profunda frustración que embarga a su hogar ante la falta de una condena contundente, pese a contar con el material probatorio suficiente.

“Hoy cumple mi hija un año donde todavía no hemos recibido lo que nos merecemos la familia: justicia. Este delincuente hoy goza de libertad gracias a la justicia de nuestro país; él no sabe el dolor que nos dejó a nosotros acá”, manifestó conmovido el padre de la víctima, quien recordó a su hija mayor como una mujer sencilla, amable y responsable, cuyo sueño inmediato era comprar un apartamento para continuar organizando su futuro.

Seili Paola de Hoyos, fallecida. // Cortesía Ampliar Seili Paola de Hoyos, fallecida. // Cortesía Cerrar

Las pruebas del caso y el inicio del juicio

El crimen ocurrió la madrugada del 8 de julio de un año atrás, luego de que Seili Paola se quedara compartiendo en el establecimiento comercial junto a unos allegados. Según el relato de su progenitor, el agresor ingresó al lugar en avanzado estado de embriaguez tras llevar varios días consecutivos consumiendo alcohol y portando un arma de fuego de manera irresponsable.

A pesar de que el sindicado se entregó inicialmente a las autoridades, el proceso judicial ha sufrido dilaciones que permitieron su excarcelación. Sin embargo, la familia y su apoderado legal confían en el acervo de evidencias recopiladas para la etapa definitiva del proceso.

“Tenemos todas las pruebas, los videos de cómo entran y cómo tienen el arma allá adentro. No sé qué pueda mostrar esa defensa en contra de mi hija porque todas las evidencias apuntan al asesino”, enfatizó de Hoyos, señalando además que el implicado representa un peligro para la sociedad por sus recurrentes conductas delictivas y altercados en escenarios nocturnos.

La última esperanza de la familia de la psicóloga está puesta en el próximo mes, cuando se reanuden formalmente las diligencias en los tribunales de la ciudad. “El 19 de agosto empezará nuevamente el juicio contra este individuo y la audiencia de presentación de pruebas. Estamos esperanzados en que la justicia actúe con fundamentos y le responda no solo a nuestra familia, sino a toda la sociedad de Cartagena”, puntualizó.