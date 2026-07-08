Tres muertos y un herido grave tras dos choques de motocicletas en Mamonal

Una trágica jornada se vivió en las vías de la zona industrial de Cartagena la noche de este martes, luego de que se registraran dos accidentes de tránsito de manera casi simultánea. Los siniestros, ocurridos hacia las 7:40 p. m. en los sectores de Mamonal y Arroz Barato, involucraron el choque frontal de motocicletas y dejaron un saldo de tres personas fallecidas y una más con heridas de gravedad.

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El primer hecho fatal se reportó en el sector de Arroz Barato. En este punto, dos motocicletas colisionaron de frente, provocando la muerte de ambos conductores. Uno de los fallecidos fue identificado como Jaime Andrés Naranjo Rivera, de nacionalidad colombiana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte impacto mientras conducía una motocicleta de placas BJH-87I.

El conductor del otro vehículo involucrado, una motocicleta con placas MOI-73G, era el ciudadano venezolano Kelvis José Villalobos Fernández. Aunque logró ser auxiliado y trasladado de urgencia tras el choque, falleció poco después de su ingreso en el Hospital de Arroz Barato.

Casi al mismo tiempo, las autoridades de tránsito y los organismos de socorro debieron atender otra emergencia sobre la vía a Mamonal, en un siniestro con características similares que dejó un muerto y un herido grave.

De acuerdo con el informe oficial, una motocicleta particular marca Bajaj, de placa FOJ63E y conducida por Jesús David Almanza Olivero, se desplazaba en sentido Pasacaballos hacia Cartagena cuando chocó de frente contra otra motocicleta de placa GWG03F. El impacto fue tan violento que Almanza Olivero falleció en el sitio de manera instantánea; las autoridades lograron establecer su identidad durante las diligencias de inspección técnica al cadáver.

En el mismo hecho resultó gravemente herido el conductor de la segunda motocicleta, identificado como Saddam Torres Varela. El joven recibió atención médica inicial en el lugar y fue trasladado en una ambulancia hacia la clínica Mega Urgencias de Blas de Lezo, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.