Sin servicio de energía estará Ciudad Mallorquín este miércoles 8 de julio

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que habrá suspensión de energía en el sector de Ciudad Mallorquín, en Puerto Colombia debido a trabajos eléctricos.

Los trabajos se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Para facilitar las maniobras se suspenderá el suministro de energía en las calles 1B a la 22, entre las carreras 1D y 22. Adicionalmente, entre las 8:35 de la mañana y las 5:00 de la tarde, se suspenderá el servicio en las calles 1C a la 3E, con las carreras 20 a la 22 en Ciudad Mallorquín – Ribera de Mallorquín.

Por otra parte, se instalarán postes en la calle 26 con la carrera 5B, en el barrio Concepción en Sabanalarga, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.