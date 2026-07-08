Nueva doble calzada a Tierra Baja alcanza 95 % de avance y entra en su fase final

La transformación vial de la Zona Norte de Cartagena continúa avanzando. El Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza en la construcción de la nueva doble calzada de acceso a la vereda Tierra Baja que ya alcanzó un 95 % de ejecución, consolidándose como una de las obras estratégicas del programa Vías para la Felicidad para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de este importante sector de la ciudad.

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Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa final. Todos los tramos viales ya fueron construidos y las labores se concentran en detalles de urbanismo, la construcción de andenes y senderos peatonales al interior de la glorieta de retorno ubicada a la altura de la Terminal del Norte, así como en la instalación de una tubería para el drenaje de aguas lluvias, obras que permitirán entregar una infraestructura completamente terminada y preparada para el alto flujo vehicular de la zona.

¿Cuáles son los componentes principales?

La intervención contempla cuatro componentes principales. El primero corresponde a la vía ubicada al interior de la comunidad de Tierra Baja: una calzada de doble sentido construida en concreto rígido con dos carriles, bordillos y andenes, que conecta la glorieta con las letras de ingreso a la vereda y que ya fue ejecutada en su totalidad.

El segundo componente comprende las calzadas de ingreso y salida que conectan la glorieta frente a la Terminal del Norte con la Vía al Mar. Ambos corredores fueron construidos en pavimento asfáltico, ya cuentan con señalización horizontal e iluminación y permiten una circulación más segura y eficiente para residentes, visitantes y transporte público.

El proyecto también incluye un retorno totalmente terminado que comunica los carriles de entrada y salida, además de la glorieta ubicada frente a la Terminal del Norte, construida en concreto rígido con un ancho aproximado de 14 metros, bordillos y andenes. En este punto solo restan algunos acabados de urbanismo, senderos peatonales y la adecuación de una plataforma donde posteriormente será instalado un monumento en homenaje a la comunidad de Tierra Baja.

La obra incorpora especificaciones técnicas diseñadas para garantizar su durabilidad frente al alto volumen de tráfico que circula por este corredor. Los tramos en concreto fueron construidos con pavimento MR42 de 25 centímetros de espesor, mientras que las vías en asfalto conectan de manera eficiente la Terminal del Norte, la Vía al Mar y Tierra Baja, facilitando además el tránsito del transporte público que hoy ya presta servicio hacia la comunidad.

Una obra con impacto social

Durante la ejecución del proyecto también se generó un importante impacto social. Cerca del 80 % de la mano de obra contratada correspondió a habitantes de Tierra Baja, fortaleciendo el empleo local y vinculando a la comunidad al desarrollo de esta transformación.

”Es una excelente obra”: la comunidad destaca la transformación

Quienes viven y trabajan en Tierra Baja aseguran que los beneficios de la obra ya comienzan a sentirse, incluso antes de su entrega definitiva.

Damián Meléndez Ospino, vicepresidente del Consejo Comunitario de Tierra Baja, aseguró que esta intervención representa un cambio histórico para la comunidad.

“Es una excelente obra, valiosa para nuestra comunidad porque es algo que nunca esperábamos. Actualmente se desarrolló y es muy hermoso lo que está haciendo el señor alcalde”, expresó.

El líder comunitario destacó además que la nueva doble calzada facilitará la conexión de Tierra Baja con los demás proyectos de infraestructura que se ejecutan en la Zona Norte y contribuirá al crecimiento de esta vereda perteneciente al corregimiento de La Boquilla.

Por su parte, Julieth Ortega, comerciante del sector, afirmó que la obra ya está generando resultados positivos para residentes y visitantes. “Aún a pesar de que no está terminada ya está siendo de beneficio para nosotros”, dijo.

La comerciante explicó que la movilidad ha mejorado, los tiempos de desplazamiento se han reducido, el acceso es más seguro y cada vez más personas llegan al sector, lo que representa mayores oportunidades para el comercio local.

Ana Lucía Majul Quiñones, también comerciante de la zona, resaltó que la doble calzada impulsará el desarrollo económico de Tierra Baja. “Hay más movilidad, van a entrar más carros y el progreso va a ser mejor”, destacó.

Con un avance del 95 %, la nueva doble calzada de Tierra Baja entra en su recta final y se consolida como una obra que transformará la movilidad de la Zona Norte, fortalecerá la seguridad vial y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para una comunidad que durante años esperó una infraestructura moderna, segura y acorde con su crecimiento.