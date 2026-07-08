Incendio forestal generó espesa capa de humo en el Gran Malecón del Río

Un incendio de cobertura vegetal registrado en la noche del martes en inmediaciones del sector de La Bendición de Dios, en Barranquilla, movilizó durante varias horas al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que logró controlar la emergencia sin que se reportaran afectaciones a viviendas ni personas lesionadas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, teniente Edwin Pacheco, informó que la emergencia comenzó hacia las 7:43 p. m. en la parte posterior de la empresa Riverport, sobre la calle 3 con carrera 51, en una zona de vegetación cercana al río.

Para atender la conflagración fueron desplegadas tres máquinas del Cuerpo de Bomberos, entre ellas dos carrotanques, cuyos equipos trabajaron de manera ininterrumpida hasta cerca de la medianoche.

Lea también: Ataque sicarial en Soledad terminó con un presunto homicida abatido por la Policía

Según explicó Pacheco, las llamas generaron una densa nube de humo que afectó la calidad del aire en el sector y obligó, de manera preventiva, a evacuar temporalmente algunas viviendas cercanas.

“La prioridad fue proteger a la comunidad. Trabajamos de manera articulada con los habitantes del sector y con el personal de seguridad de la empresa Riverport para evitar que el fuego se propagara hacia las casas”, señaló el oficial.

El comandante precisó que el incendio ocurrió en una zona de humedales cubierta por vegetación tipo enea, utilizada para la elaboración de esteras, la cual se seca con facilidad durante la temporada de verano.

Lea también: Gremios y autoridades de Barranquilla destacan llegada de Noguera y Gómez al nuevo Gobierno

Explicó que este tipo de emergencias suele repetirse en épocas de sequía debido a las condiciones de la vegetación que crece sobre áreas pantanosas y cuerpos de agua.

Aunque en las primeras horas de este miércoles aún era visible humo en el área, Pacheco aclaró que no correspondía a nuevos focos de incendio.

“El incendio está totalmente controlado. Lo que aún se observa son vapores y efectos del calor residual que quedó en el terreno, pero ya no existe riesgo de propagación”, aseguró.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar de inmediato cualquier nuevo foco de incendio, especialmente durante la temporada seca, cuando aumenta el riesgo de conflagraciones en zonas de cobertura vegetal.