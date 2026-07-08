Ataque sicarial en Soledad terminó con un presunto homicida abatido por la Policía

Un violento hecho se registró este martes en el municipio de Soledad, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros y uno de los presuntos responsables muriera tras enfrentarse con unidades de la Policía Metropolitana durante la persecución.

El hecho ocurrió en el sector de Villa Muvdi, donde, según las primeras versiones, dos hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra Julio Isaac Valega Rodríguez, de 26 años, quien falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, los presuntos sicarios intentaron escapar, pero la rápida reacción de uniformados que patrullaban la zona permitió iniciar una persecución. En medio del operativo se produjo un intercambio de disparos en el que Samir Eduardo Barranco Ospino, de 30 años, uno de los señalados atacantes, fue abatido por la Policía, mientras que el otro resultó herido y alcanzó a huir del lugar.

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La Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar si el homicidio estaría relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana de Barranquilla.

El caso generó alarma entre los habitantes del sector, quienes presenciaron la balacera durante la persecución de las autoridades a los señalados homicidas.

La inspección técnica de los cuerpos y la recolección de evidencias quedaron a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía.