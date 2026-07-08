Gremios y autoridades de Barranquilla destacan llegada de Noguera y Gómez al nuevo Gobierno

Gremios y autoridades de Barranquilla destacan llegada de Elsa Noguera y Mauricio Gómez al gabinete de De la Espriella

La designación de los barranquilleros Elsa Noguera y Mauricio Gómez como ministros del gabinete del presidente electo Abelardo De la Espriella despertó una ola de reacciones positivas entre los gremios económicos y las principales autoridades del Atlántico, que ven en estos nombramientos una oportunidad para impulsar proyectos estratégicos para la región Caribe.

Uno de los sectores en reaccionar fue el portuario. Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, aseguró que la llegada de Elsa Noguera al Ministerio de Transporte representa una oportunidad para que el Gobierno Nacional priorice las obras que durante años han sido consideradas fundamentales para la competitividad del puerto de Barranquilla.

Entre esas iniciativas mencionó la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, el mantenimiento del Tajamar Occidental, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y otras inversiones que, según el dirigente gremial, permitirían fortalecer la infraestructura logística de la ciudad.

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Ariza destacó además que la exalcaldesa y exgobernadora conoce de primera mano las necesidades del sector, tras haber liderado diferentes proyectos de desarrollo en Barranquilla y el Atlántico, por lo que confía en que estas obras sean incluidas entre las prioridades del nuevo Gobierno.

Tras conocerse su designación, Elsa Noguera expresó en su cuenta de X que asume el cargo “con gratitud y con la convicción de que llegó el momento de encender el motor del transporte en Colombia”.

La futura ministra aseguró que trabajará por reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar proyectos estratégicos, fortalecer la conectividad regional y convertir el transporte multimodal en un motor de crecimiento, competitividad y generación de empleo.

Respaldo de las autoridades

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, calificó el anuncio como motivo de orgullo para la ciudad y aseguró que los nuevos ministros representan la capacidad técnica y la experiencia que requiere el país.

“Felicitamos especialmente a los barranquilleros Elsa y Mau Gómez”, escribió el mandatario distrital, al tiempo que extendió sus felicitaciones al resto del gabinete ministerial designado por el presidente electo.

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Char manifestó además su confianza en que el nuevo equipo de Gobierno permita impulsar el desarrollo nacional y fortalecer la participación de las regiones en las decisiones del Estado.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la trayectoria de Elsa Noguera y afirmó que su nombramiento constituye “un gran acierto” del presidente electo.

El mandatario recordó el trabajo conjunto que ambos desarrollaron cuando ejercieron como gobernadores del departamento y aseguró que su experiencia en la administración pública será determinante para impulsar la conectividad y el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia.

“El país gana una gran líder para el Ministerio de Transporte”, expresó Verano, quien además le ofreció todo el respaldo institucional del Atlántico para sacar adelante los proyectos que beneficien a la región y al país.