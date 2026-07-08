Distrito firma el Acuerdo Colectivo 2026 con los sindicatos de empleados públicos de la Alcaldía

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Secretaría General, suscribió el Acuerdo Colectivo 2026 con las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos del Distrito, consolidando importantes avances para el fortalecimiento de las condiciones laborales, el bienestar y el desarrollo de los servidores públicos.

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El Acuerdo Colectivo constituye la expresión del diálogo social como instrumento fundamental para la construcción de relaciones laborales basadas en el respeto, la buena fe, la concertación y la confianza mutua. Su suscripción refleja el compromiso de la Administración Distrital y de las organizaciones sindicales con la búsqueda de consensos, el fortalecimiento de la función pública y la promoción del trabajo decente, en beneficio de los servidores públicos y de la ciudadanía cartagenera.

“Desde la Secretaría General reconocemos el valor de este ejercicio de concertación, porque creemos en una administración que escucha, dialoga y construye soluciones de manera participativa. Ahora inicia una nueva etapa: la del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Una etapa que nos invita a seguir trabajando de manera articulada, con confianza y corresponsabilidad, para continuar fortaleciendo el bienestar de nuestros servidores públicos y, con ello, la calidad del servicio que reciben todos los cartageneros”, afirmó la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras.

Por su parte, la directora Administrativa de Talento Humano, Yira Morales, resaltó que la firma del acuerdo es el resultado de un proceso de negociación desarrollado en un ambiente de respeto, diálogo y construcción conjunta, que permitió alcanzar consensos en los 113 artículos que integran el documento.

“Este acuerdo representa el compromiso de la Administración Distrital con el bienestar de nuestros servidores públicos. Cada uno de los compromisos alcanzados es el resultado del diálogo y la concertación, y refleja nuestra convicción de que el talento humano es el principal activo para seguir construyendo una mejor Cartagena”, expresó.

Entre los principales logros del Acuerdo Colectivo se destacan un incremento salarial superior al decretado por el Gobierno nacional; la ampliación del bono escolar; la creación de nuevos convenios para el bienestar; el acceso a auxilios de educación superior para servidores públicos en provisionalidad; la implementación de horarios laborales flexibles; el reconocimiento de un día compensatorio para diligencias personales previamente concertadas; el fortalecimiento de las estrategias de salud mental y la promoción de un fondo de empleados.

Asimismo, se establecieron beneficios específicos para el personal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), los guardianes de rescate acuático y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, como reconocimiento a la importancia de las funciones que desempeñan al servicio de la ciudad.

A su turno, los representantes de las organizaciones sindicales destacaron la voluntad de diálogo demostrada por la Administración Distrital durante el proceso de negociación y coincidieron en que los acuerdos alcanzados representan avances significativos para la garantía de los derechos laborales y el bienestar de los servidores públicos, fortaleciendo las relaciones entre la administración y las organizaciones sindicales.