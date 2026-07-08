Capturan a tres presuntos expendedores con 700 dosis de marihuana en barrios de Cartagena

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. // Policía Metropolitana de Cartagena

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional, capturaron a tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas en el sur de la ciudad.

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El primer resultado se registró en la calle 53, del barrio La María, durante labores de vigilancia y control. Allí fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de ‘Jamer’, de 22 años y natural de Cartagena, quien fue sorprendido comercializando 70 dosis de marihuana y 30 de base de coca.

El segundo resultado operativo se llevó a cabo en el barrio Escallón Villa, donde fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de ‘Lomba’, de 42 años y también natural de Cartagena. Durante el procedimiento, los uniformados le incautaron más de 500 dosis de marihuana que, al parecer, estaban destinadas para su comercialización.

Finalmente, en el barrio Paraguay, fue capturado en flagrancia alias ‘Javie’, de 23 años de edad y natural de Cartagena, quien portaba más de 100 dosis de marihuana listas para su comercialización.

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 1.733 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 651 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes contundentes contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes que afectan la convivencia y la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo el oficial.