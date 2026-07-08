Cae con una moto hurtada durante operativos de control de la Policía en Talaigua Nuevo

En desarrollo de las acciones operativas contra el hurto, la Policía Nacional, a través de los planes de registro y control, logró la captura en flagrancia de un hombre de 36 años por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que figuraba como hurtada.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Indio, sobre la vía que comunica al municipio de Talaigua Nuevo con Mompox, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control abordaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta marca Honda Dream Neo.

Al verificar los antecedentes del automotor mediante los dispositivos institucionales y el Sistema de Información Integrado de Automotores de la Policía Nacional, se estableció que la motocicleta presentaba una solicitud de inmovilización vigente por el delito de hurto, requerida por la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, Cesar.

De inmediato, los uniformados incautaron la motocicleta como elemento material probatorio y materializaron la captura en flagrancia del ciudadano por el delito de receptación.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir de manera decidida el delito del hurto mediante el fortalecimiento de los planes de registro y control, orientados a recuperar vehículos y motocicletas hurtadas, afectando las rentas ilegales de la delincuencia y brindando mayor seguridad a los bolivarenses.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que un juez de la República definirá su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó: “Seguiremos fortaleciendo los controles para recuperar vehículos hurtados y proteger la seguridad de todos los bolivarenses.”