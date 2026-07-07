Yanky, ‘La Mente Maestra’, presenta su nuevo sencillo: “El Traqueto”

El artista cartagenero de champeta Yanky La Mente Maestra presenta “El Traqueto”, una propuesta musical que rinde homenaje a la esencia de la champeta tradicional, recuperando el sonido y la identidad que marcaron una época y que aún permanecen en el corazón de los amantes del género.

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Con este lanzamiento, el cantante busca revivir ese sabor característico de las champetas de antes, combinando ritmos auténticos con una historia que deja una importante reflexión social.

La letra de “El Traqueto” habla sobre aquellos jóvenes que, en busca de dinero fácil y una vida llena de lujos, terminan tomando caminos equivocados que, en la mayoría de los casos, conducen a un final desafortunado. Más que una canción para bailar, es un mensaje de conciencia sobre las consecuencias de las malas decisiones.

El videoclip también se convierte en un homenaje a Cartagena. Fue grabado en lugares emblemáticos como el tradicional Mercado de Bazurto, el Centro Histórico y las murallas de la ciudad, escenarios que durante muchos años fueron protagonistas de los videos de champeta y que, según el artista, habían sido olvidados en las producciones recientes. Con estas imágenes, Yanky busca reconectar al público con las raíces culturales y la esencia popular del género.

El video fue producido por Erick Bernate, quien logró capturar la autenticidad de los paisajes y la energía que identifican a la champeta cartagenera.

Con “El Traqueto”, Yanky La Mente Maestra reafirma su compromiso con la cultura de su tierra, demostrando que es posible hacer música para disfrutar, preservar las raíces y transmitir mensajes que inviten a la reflexión.