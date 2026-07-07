Tragedia en Ibagué: niña de tres años murió luego de ser atropellada por un vehículo

Ibagué

Una tragedia ocurrió en la noche del lunes 6 de julio en el barrio Terrazas del Tejar ubicado al sur de Ibagué debido a que en medio de un accidente de tránsito falleció una menor de tres años.

Al parecer este siniestro vial se presentó cuando una mujer de 35 años maniobraba un vehículo para parquearlo, con tan mala fortuna que resultó atropellando a su propia hija.

“De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro se registró sobre las 7:30 de la noche, cuando un vehículo particular se vio involucrado en un accidente”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Según Martínez, la menor fue trasladada de inmediato a la Unidad de Salud de Ibagué del Sur; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

“La prueba de embriaguez practicada arrojó resultado negativo y la documentación del automotor se encontraba al día”, dijo el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.

Las autoridades de tránsito y el Grupo de Criminalística adelantaron la inspección técnica del lugar y continúan con las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho. De manera preliminar, la hipótesis corresponde a una maniobra de reversa imprudente.

“Este siniestro nos recuerda la importancia de extremar todas las medidas de precaución al conducir, especialmente al realizar maniobras como el reverso, verificando siempre el entorno y la posible presencia de peatones, en especial de niños y adultos mayores. Un segundo de distracción puede tener consecuencias irreparables”, dijo el secretario de Movilidad.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a todos los actores viales para mantener una conducción preventiva y responsable, recordando que la seguridad vial es un compromiso compartido y que la prudencia en cada maniobra puede salvar vidas.