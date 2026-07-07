Matricularse en julio en Uninúñez podría llevarte a estrenar una laptop

La Corporación Universitaria Rafael Núñez lanzó en Cartagena la campaña “Matriculatón Mundialista”, una iniciativa dirigida a quienes ingresarán por primera vez a la educación superior y formalicen su matrícula para primer semestre durante el mes de julio.

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Los nuevos estudiantes que se matriculen en cualquiera de los programas de pregrado o posgrado antes del 31 de julio participarán automáticamente en el sorteo de una laptop, una herramienta esencial para acompañar su proceso de formación académica y potenciar su aprendizaje desde el primer día de clases.

Además de participar en el sorteo, los aspirantes podrán acceder a becas de hasta el 50 %, facilitando el acceso a una educación superior de calidad y reafirmando el compromiso de la institución con la formación de nuevos profesionales para la región.

En un contexto donde la tecnología se ha convertido en un recurso indispensable para el estudio, la investigación y el desarrollo de competencias profesionales, la Corporación Universitaria Rafael Núñez busca brindar a sus estudiantes de primer ingreso mayores oportunidades para iniciar con éxito su vida universitaria.

“En Uninúñez creemos que el inicio de una carrera profesional marca el comienzo de un proyecto de vida. Por eso queremos acompañar a nuestros nuevos estudiantes con beneficios que faciliten su acceso a la educación y fortalezcan su experiencia académica desde el primer semestre”, destacó la institución.

La campaña estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y está dirigida a aspirantes de primer ingreso que formalicen su matrícula para iniciar sus estudios en la sede Cartagena.

¿Cómo participar?

Es muy fácil:

• Ser estudiante de primer ingreso.

• Matricularse en un programa de pregrado o posgrado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez antes del 31 de julio de 2026.

• Formalizar el proceso de matrícula.

Con esta iniciativa, la Corporación Universitaria Rafael Núñez continúa promoviendo estrategias que facilitan el acceso a la educación superior y motivan a más cartageneros a dar el primer paso hacia la construcción de su proyecto de vida.

Para mayor información contáctalos al 3017565579 o en sus redes sociales @uninuezcolombia