Fortalecen cultura ambiental en Bazurto para proteger la Ciénaga de Las Quintas

Con el propósito de seguir aportando a la recuperación y protección de la Ciénaga de Las Quintas, uno de los cuerpos de agua más importantes de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), a través de la Subdirección de Investigación y Educación Ambiental, continúa desarrollando jornadas de educación y sensibilización ambiental en la Plaza de Mercado de Bazurto, en cumplimiento de la Sentencia de Acción Popular Ciénaga de Las Quintas No. 13001-23-31-000-2003-02588-00 y 2005-00052-001.

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Estas actividades se desarrollan de manera articulada con la Secretaría General del Distrito, a través de la Administración del Mercado de Bazurto, sumando esfuerzos para promover buenas prácticas ambientales entre comerciantes, visitantes y comunidad en general, con el fin de reducir los impactos sobre la Ciénaga de Las Quintas y fomentar una mayor corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

Durante las jornadas, funcionarios del EPA Cartagena dialogan con los diferentes actores del mercado sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, la correcta disposición de los aceites de cocina usados, la importancia de los ecosistemas de manglar, el valor de la Ciénaga de Las Quintas como ecosistema estratégico para Cartagena, la protección de la salud ambiental y las acciones que contribuyen a la adaptación y mitigación frente al cambio climático.

En esta oportunidad, la jornada contó con la participación de la empresa Aseolab, que socializó con los comerciantes la importancia de entregar adecuadamente el aceite de cocina usado, explicando cómo este residuo, cuando se gestiona de manera responsable, puede ser aprovechado y transformado en productos de limpieza como detergentes, evitando que sea vertido al alcantarillado o a los cuerpos de agua, donde genera graves afectaciones ambientales.

A través de estos espacios, el EPA Cartagena busca que quienes desarrollan sus actividades diarias en la Plaza de Mercado de Bazurto se conviertan en aliados de la protección de la Ciénaga de Las Quintas, entendiendo que acciones cotidianas como la correcta disposición de los residuos y el aprovechamiento del aceite de cocina usado contribuyen significativamente a la conservación de este importante ecosistema.

El Establecimiento Público Ambiental reafirma así su compromiso con la restauración de la Ciénaga de Las Quintas y continuará fortaleciendo el trabajo articulado con las diferentes dependencias del Distrito, el sector privado y la comunidad. Esto, con un enfoque que prioriza la educación ambiental y la participación ciudadana como fundamentales para construir una Cartagena más limpia, sostenible y comprometida con la protección de su patrimonio natural.