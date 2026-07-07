Extorsionaba a una mujer para entregarle dos celulares que le había robado en el sur de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura en flagrancia de una persona de 20 años, conocido con el alias de ´Justin´, por el presunto delito de extorsión.

La operación se registró luego de que las autoridades conocieran la denuncia de una mujer que manifestó haber sido víctima del robo de dos equipos móviles por parte de dos delincuentes y que luego del hecho había sido contactada para que pagara una suma de dinero para recuperarlos.

“De acuerdo con la denuncia, posteriormente fue contactada por alias Justin, quien le exigía el pago de $200 mil a cambio de devolverle los equipos móviles. Además, la intimidó asegurándole que, de no entregar el dinero, vendería los dispositivos”, dijo el mayor, Álvaro Zamudio Hernández, subcomandante de la Estación de Policía sur de Ibagué.

Los uniformados desplegaron una operación y se dirigieron al lugar acordado para la supuesta entrega de los celulares. Allí localizaron al señalado, incautándole su teléfono de propiedad.

“La afectada mostró a los policías las conversaciones sostenidas a través de la aplicación WhatsApp, mediante las cuales el implicado realizaba la exigencia económica para devolver los equipos. Al verificar el contenido de los mensajes y establecer que provenían del dispositivo móvil que portaba el sujeto, los uniformados evidenciaron la flagrancia de la conducta delictiva y procedieron a hacer efectiva su captura”, indicó la Policía Metropolitana de Ibagué.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de extorsión.