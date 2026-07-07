En el Tolima hay 17 municipios en alerta roja por riesgo de incendios forestales

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, indicó que el departamento permanece en máxima alerta luego de que el Ideam lo ubicara entre los 10 con mayores probabilidades de afrontar los efectos de un inminente Fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la funcionaria, hay 17 municipios en alerta roja por alto riesgo de incendios forestales. Se trata de Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Coello, Guamo, Ibagué, Lérida, Líbano, Murillo, Rovira, Ortega, Piedras, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juan y Venadillo.

“Muy atentos, ya que este mes de julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias en el departamento y tenemos un 96 % de probabilidad de que se consolide un Fenómeno de El Niño entre septiembre y octubre”, acotó Mayorquín.

Además, la funcionaria indicó que hay 15 municipios más en alerta naranja y ocho en alerta amarilla ante la posibilidad de conflagraciones. Municipios como Honda han registrado incluso temperaturas por encima de los 40 grados centígrados.

“Nos han reportado conatos de incendio en Honda, Natagaima, Coello y Piedras. Por otro lado, hemos tenido incendios estructurales en Alvarado, Purificación y Ataco. Incluso, una creciente súbita en el sector de Las Señoritas, en Ataco”, agregó.

Finalmente, la Gobernación advirtió que los municipios de Anzoátegui, Cunday, Rioblanco y Roncesvalles permanecen sin convenio con los Cuerpos Voluntarios de Bomberos.

Además, los municipios de Ataco, Casabianca y Valle de San Juan no han aportado la documentación sobre el estado de los convenios. Las poblaciones de Piedras y Santa Isabel continúan sin Cuerpo de Bomberos.