Cundinamarca enciende el Parque Solar Puerta de Oro: inyecta 360 MWp de energía limpia

Cundinamarca

Tal como se había prometido, el Parque Solar Puerta de Oro , uno de los más grandes del país y de la región, entró en operación este año y marca un nuevo hito en la transición energética de Colombia.

El proyecto desarrollado por Patria Investments y ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní en el departamento de Cundinamarca, comienza a inyectar 360 MWp de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional.

“Además, estamos cumpliendo de manera anticipada los compromisos adquiridos en las subastas de 2024 y en la reconfiguración de 2025. Esta entrada anticipada de energía en firme fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional ”, afirmó Luis Alberto Páez, CEO de la división de Energía de Patria Investments en Colombia.

Impacto energético

Su generación de 360 MWp de energía limpia permitirá abastecer a más de 450.000 hogares colombianos, aportará cerca del 5 % de la meta nacional de incorporación de energías renovables y contribuirá a reducir la emisión de cientos de miles de toneladas de CO₂ cada año.

Se estima que aportará alrededor de 35.000 millones de pesos anuales en regalías para los municipios beneficiados, además de inversiones sociales en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.

La conexión del parque al Sistema Interconectado Nacional se realiza mediante 23 kilómetros de línea de transmisión a 230 kV, infraestructura que incluye el cruce del río Magdalena a través de torres de más de 110 metros de altura, una de las obras de ingeniería más relevantes del proyecto.

Puerta de Oro ya había sido reconocido con el premio Excelencia Energética otorgado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tras ser seleccionado entre 104 proyectos de 15 países.