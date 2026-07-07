Capturado presunto delincuente por el hurto de un celular y dinero en efectivo en Zaragocilla

Capturado presunto delincuente por el hurto de un celular y dinero en efectivo en el barrio Zaragocilla

En desarrollo de estrategias para contrarrestar el hurto en zonas comerciales, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de un presunto delincuente en el barrio Zaragocilla.

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El procedimiento fue posible gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y al aviso de la comunidad, lo que permitió ubicar y capturar a un sujeto, conocido con el alias de ‘El Mano Larga’, de 29 años, quien momentos antes habría hurtado un celular Samsung y tres millones de pesos en efectivo mediante la modalidad de factor oportunidad.

De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, el capturado habría ingresado al establecimiento comercial preguntando por varios productos y, aprovechando un descuido de los administradores, hurtó el celular y el dinero en efectivo.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar los elementos hurtados, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. Las víctimas destacaron la rápida intervención de las autoridades.

La Policía destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 3.821 personas por distintos delitos en la ciudad, de las cuales 578 corresponden a casos de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y contribuir con las autoridades en la identificación y judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución invitó a los cartageneros a seguir colaborando bajo estricta reserva a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.