Capturado hombre con una pistola y varios cartuchos en el corregimiento de Tierra Baja

En desarrollo de operativos contra el porte ilegal de armas de fuego y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

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Durante planes de registro y control adelantados en el sector de Puerto Rey, corregimiento de Tierra Baja, fue capturado un sujeto de 23 años, conocido con el alias de ‘El Cachimbo’, natural de Santa Catalina, a quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y dos cartuchos del mismo calibre sin percutir.

El procedimiento se llevó a cabo cuando el capturado se encontraba en la parte externa de un establecimiento abierto al público, en altas horas de la noche. Como parte del proceso investigativo, el arma de fuego será sometida a pruebas balísticas que permitan determinar si ha sido empleada en otros hechos que afectaron la seguridad ciudadana.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 423 personas, logrando incautar 365 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Nuestra ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se mantiene de manera permanente en toda la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente y a trabajar de la mano con la Policía Nacional para identificar y judicializar a quienes ponen en riesgo la seguridad y la convivencia”, aseguró.