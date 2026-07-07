500 personas están aisladas en San Luis de Gaceno por falta de puente en la Transversal de Boyacá

Durante las lluvias, la creciente de la quebrada Yotengana deja incomunicadas a varias comunidades.

San Luis de Gaceno

Habitantes de la vereda Santa Teresa, en zona rural de San Luis de Gaceno, denunciaron que desde hace cerca de un año deben atravesar la quebrada Yotengana para poder movilizarse, debido al deterioro y la falta de una vía transitable en un tramo de la Transversal de Boyacá.

La situación quedó registrada en un video compartido en redes sociales, en el que varias personas intentan pasar una motocicleta por el cauce de la quebrada, exponiéndose a posibles crecientes y poniendo en riesgo sus vehículos y pertenencias.

Milena Porras, veedora, aseguró que el paso afecta a comunidades de Santa Teresa, el sector de Cafeteros y zonas cercanas a Campohermoso, donde los habitantes no cuentan con una alternativa terrestre para salir hacia otros municipios.

“Esta comunidad tiene la única opción de transitar por entre el cauce de la quebrada, independientemente de que arriesgan su vida y ponen también en riesgo sus vehículos y sus cosas”, afirmó.

La veedora explicó que este corredor hace parte de la Transversal de Boyacá, una ruta estratégica que conecta municipios como Miraflores, Páez, Campohermoso y San Luis de Gaceno, y que además permite la comunicación con Casanare.

Según Porras, el deterioro de la vía ha generado aislamiento para cerca de 500 personas, afectando actividades económicas como la ganadería, la producción lechera, la comercialización de panela y los cultivos de pancoger.

“Realmente vienen enfrentando una situación muy precaria porque esto los tiene completamente aislados. Lo más cercano para ellos sería volver a salir hacia Tunja por el lado de Miraflores”, señaló.

La situación también afecta a estudiantes de la zona rural, quienes deben movilizarse hacia el centro poblado de Santa Teresa para asistir a clases. De acuerdo con la veedora, durante las lluvias fuertes el paso por la quebrada se vuelve imposible.

“Cuando las lluvias son muy fuertes no hay ninguna posibilidad de transitar. La única forma es esperar a que baje la creciente y disminuya la cantidad de agua”, agregó.