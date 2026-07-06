Siete conductores fueron encontrados manejando borrachos en las calles de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el informe de la operatividad de los agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad en el que se reporta que se impusieron 122 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito y se detectaron siete conductores en estado de embriaguez.

Los otros comparendos fueron impuestos por infracciones como no portar la documentación obligatoria al día, entre ellas SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, además de casos relacionados con abandono de vehículos, transporte informal y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la movilidad de la ciudad.

“Seguimos intensificando los controles porque nuestro propósito es proteger la vida. Encontrar conductores en estado de embriaguez demuestra que aún hay quienes toman decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. No bajaremos la guardia y continuaremos realizando operativos en diferentes puntos de la ciudad para garantizar una movilidad más segura para todos”, aseguró Giovanny Posada, director Operativo de Movilidad.

Finalmente, el informe indica que durante el fin de semana se presentaron seis siniestros viales, que dejaron un saldo de siete personas lesionadas.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a todos los actores viales para respetar las normas de tránsito, conducir dentro de los límites de velocidad, mantener la prelación en la vía y actuar con responsabilidad para prevenir hechos que lamentar.