Santa Rosa de Lima celebra 291 años de historia con la XIV versión de su Festival de Danzas

En el marco de la conmemoración de los 291 años de fundación de Santa Rosa de Lima, el municipio se vistió de fiesta para celebrar la XIV versión del Festival de Danzas, un evento que reafirmó el orgullo por las raíces, la identidad y el patrimonio cultural que caracterizan a esta población del norte de Bolívar.

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Cerca de 20 comparsas y agrupaciones folclóricas provenientes de diferentes municipios del departamento participaron en esta gran celebración, convirtiendo las principales calles del municipio en un escenario de música, danza, color y tradición. Cientos de artistas desfilaron con vistosos trajes típicos y coreografías que evocaron las costumbres, la historia y el legado cultural de la región Caribe, cautivando a residentes y visitantes.

El recorrido concluyó en la plaza principal, donde cada delegación ofreció una puesta en escena que destacó la diversidad de las expresiones folclóricas de Bolívar. La jornada se convirtió en un homenaje a las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación y que hoy siguen fortaleciendo la identidad cultural del municipio.

El alcalde Harvis Bello resaltó que el Festival de Danzas hace parte de una agenda conmemorativa diseñada para exaltar la historia de Santa Rosa de Lima y promover la preservación de su riqueza cultural.

“Celebrar nuestros 291 años es reconocer la historia que nos une, pero también proyectar el futuro de nuestro municipio a través de la cultura. Este festival es una muestra del talento de nuestra gente y del compromiso que tenemos con la preservación de nuestras tradiciones, porque un pueblo que protege su identidad fortalece su desarrollo y construye un mejor futuro para las nuevas generaciones”, expresó el mandatario.

Más que un espectáculo artístico, el Festival de Danzas se consolidó como un espacio de integración, encuentro y promoción del patrimonio inmaterial de Bolívar. La participación de agrupaciones de distintos municipios permitió fortalecer los lazos culturales entre las comunidades y ofrecer a los asistentes una muestra de la riqueza folclórica que distingue al departamento.

Asimismo, la realización del evento impulsó la economía local mediante la dinamización del comercio, la gastronomía, el turismo y el trabajo de artesanos y emprendedores, quienes encontraron en esta celebración una oportunidad para visibilizar sus productos y servicios.

Con esta decimocuarta edición, la Administración Municipal reafirma su compromiso con la promoción de la cultura como motor de desarrollo social, turístico y económico, consolidando al Festival de Danzas de Santa Rosa de Lima como uno de los eventos culturales más importantes de la región y como una de las principales expresiones con las que el municipio celebra sus 291 años de historia, tradición y orgullo santarroseño.