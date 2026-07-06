Puntos de Abastecimiento Solidario en Bolívar beneficiarán a 25.000 personas

Prosperidad Social entregó a las alcaldías de cuatro municipios del sur de Bolívar cuatro Puntos de Abastecimiento Solidario, que beneficiarán a más de 25.000 personas de la región. Se trata de las poblaciones de San Pablo del Sur, Simití, Morales y Arenal, que a partir de ahora contarán con estos espacios que, más allá de ser infraestructuras físicas, representan un cambio en la forma de producir y comercializar alimentos, de cara a fortalecer la soberanía alimentaria local, a través de la asociatividad.

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En total, se invirtieron más de $17.000 millones en la construcción y adecuación de estos espacios, que se erigieron en terrenos que entregaron las alcaldías municipales, en una muestra del compromiso y trabajo interinstitucional que busca promover las economías para la vida, eliminando la intermediación y permitiendo a los productores comercializar con mayor rentabilidad y a las poblaciones abastecerse de alimentos.

El director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que “estas construcciones son importantes, pero son más importantes las personas que puedan utilizar este lugar para fortalecer la comercialización directa de alimentos, para incrementar la capacidad asociativa del campesinado, para fortalecer las redes entre productores, entre comercializadores y entre consumidores de alimentos”.

El primer punto entregado fue el de San Pablo del Sur, en donde se invirtieron más de $5.100 millones para beneficiar a 13.000 personas, aproximadamente. El siguiente en entregarse fue el de Simití, cuya inversión superó los $4.000 millones para impactar directamente a más de 5.600 personas del municipio. Posteriormente, se entregó el PAS de Morales, en el que se invirtieron más de $3.800 millones para beneficiar a más de 2.200 personas. Finalmente, se entregó el de Arenal, municipio que recibió una inversión de más de $4.200 millones para el beneficio de más de 4.400 pobladores de la región.

Además de las entregas físicas, también se firmaron los pactos de gobernanza de cada uno de los Puntos de Abastecimiento Solidario, en los que el Gobierno Nacional, las alcaldías municipales y las asociaciones, que se encargarán de darle vida a estos espacios a través de su trabajo, sellaron la alianza público – popular que permitirá seguir llevando la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de las economías para la vida a todo el territorio nacional.

La entrega de los cuatro PAS, cuya construcción se llevó a cabo en una alianza con Findeter, se hizo en un recorrido que lideró el director a través de estos municipios y en donde también se revisó el avance de la obra del punto que se está construyendo en Cantagallo, donde se invirtieron más de $4.200 millones con el fin de impactar a más de 3.700 beneficiarios.