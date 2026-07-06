Por WhatsApp se puede denunciar a los cartageneros infractores de tránsito

En lo que va del 2026, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha recibido cerca de 1.000 denuncias ciudadanas sobre infracciones de tránsito en las vías, de las cuales 801 ya fueron tramitadas y resueltas, culminando con la imposición de las respectivas sanciones a los conductores que infringieron las normas.

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“La estrategia Catalina, que cuenta con el apoyo coordinado de la Oficina de Informática del Distrito, permite que cualquier ciudadano reporte una presunta infracción de manera ágil a través de la línea de WhatsApp 323 319 0810. Pero es importante precisar que para que la denuncia pueda ser evaluada, es indispensable enviar un video claro y legible en el que se observe la infracción, la placa del vehículo plenamente visible, así como la hora y el lugar donde ocurrieron los hechos”, explicó José Ricaurte Gómez, director del DATT.

Las denuncias recibidas son analizadas por el equipo técnico del DATT, quien verifica el material enviado por la ciudadanía y realiza la comparecencia del infractor.

Es importante precisar que la identidad del denunciante se mantiene bajo absoluta reserva durante todo el proceso. Los datos personales no son revelados y la información suministrada es utilizada únicamente para adelantar la actuación administrativa, garantizando la confidencialidad de quien reporta la infracción.

Las infracciones más frecuentes:

Las infracciones reportadas con mayor frecuencia corresponden a la infracción C2 estacionar en sitios prohibidos y C14 transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, conductas contempladas en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).

Con esta estrategia, el DATT fortalece la participación ciudadana como una herramienta clave para promover el respeto por las normas de tránsito, mejorar la movilidad y contribuir a una cultura vial más segura para todos los actores de las vías en Cartagena.