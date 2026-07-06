Ofensiva policial en Cartagena deja 57 capturados y 10 armas incautadas este fin de semana

En el marco de las estrategias para la protección de la vida y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desplegó diferentes operativos durante el fin de semana en distintos sectores de Cartagena, logrando la captura de 57 personas, de las cuales 52 fueron sorprendidas en flagrancia y cinco mediante orden judicial.

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Los procedimientos permitieron la captura de 15 personas por tráfico de estupefacientes, 13 por porte ilegal de armas de fuego, 12 por hurto, 7 por lesiones personales y 10 por otros delitos, resultados que evidencian la permanente ofensiva institucional contra las diferentes manifestaciones del delito.

Durante las acciones policiales también fueron incautadas 10 armas de fuego, 42 armas blancas y 8.053 dosis de estupefacientes, entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína, evitando que estos elementos y sustancias continuaran circulando en las calles de la ciudad.

En materia de convivencia, fueron impuestos 291 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, la Línea de Emergencia 123 atendió 3.007 llamadas, de las cuales 125 correspondieron a riñas, 62 a casos de perturbación de la tranquilidad y 2.694 fueron llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, los estupefacientes y los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, los capturados deberán responder ante la autoridad judicial competente por los delitos que se les atribuyen.

“Los resultados obtenidos durante el fin de semana son reflejo del compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres con la seguridad de Cartagena. Continuaremos fortaleciendo las acciones preventivas, operativas e investigativas para proteger la vida, combatir el delito y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.