No vimos ninguna solución con la llegada de Drogas La Rebaja: Secretaría de Salud de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, ratificó que siguen los problemas con la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, pese a que entró hace varias semanas a apoyar este proceso La rebaja.

“Tenemos dificultades en la entrega de medicamentos sobre todo el tema de la Nueva EPS continua, es muy difícil para los usuarios con quien arrancamos este proceso en febrero y las condiciones de los servicios farmacéuticos son las mismas”, dijo Yennifer Guzmán.

Según la secretaria de Salud, los usuarios siguen esperando grandes periodos de tiempo, usuarios que hacen filas por horas y se van sin sus medicamentos hacia sus casas.

“Dificultades en la entrega de pañales, nutrición, medicamentos controlados, este es el panorama para los usuarios de la Nueva EPS. Con otras EPS problemas también con la entrega de algunos medicamentos para salud mental, medicamentos para enfermedades crónicas, pero es algo que no se compara con la Nueva EPS”, dijo la funcionaria.

Las denuncias contra la Nueva EPS

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, en la actualidad se tienen procesos por los problemas con la entrega de medicamentos ante la Superintendencia de Salud y con la Secretaría de Salud del Tolima se hace la vigilancia permanente.

“No vamos a parar, seguiremos adelantando estas acciones, seguiremos con las visitas a clínicas y EPS, porque también nos reportan dificultades en las clínicas donde hay pacientes hospitalizados”, resaltó la funcionaria.

Finalmente, la funcionaria resaltó que con la entrada en operación de la Rebaja como operador farmacéutico de la Nueva EPS no funcionó y no se logró estabilizarse la entrega de medicamentos en Ibagué.