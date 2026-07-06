IPCC fortalece la Comisión Fílmica de Cartagena con la elección de sus nuevos representantes

La reunión se realizó en la Biblioteca del Pie de la Popa. // Alcaldía de Cartagena

Con la elección de dos nuevos representantes del sector en su Comité Técnico, se consolida la Comisión Fílmica de Cartagena (CFC), organismo que trabaja por el posicionamiento de la ciudad como destino preferente de grabaciones y rodajes, y por la profesionalización del gremio audiovisual local.

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La elección de los nuevos dignatarios de los sectores técnico y empresarial se cumplió el pasado 3 de julio en una jornada convocada por el Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC- y la CFC, realizada en la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa, que contó con la participación de realizadores, productores y actores del sector audiovisual cartagenero.

Una vez cumplidas las fases de postulación, verificación de requisitos y votación, fueron elegidas María Teresa Gaviria Del Castillo, en representación del sector técnico, y Claudia Elena Sánchez Castillo por el sector empresarial. Gaviria es Profesional en Artes Plásticas con especialización en Producción de Cine y TV y en Administración de Negocios del Entretenimiento; es cofundadora y productora ejecutiva de Cumbia Films; Sánchez representa a la Corporación de Artes Cinematográficas de Bolívar y Cartagena –CINEINDIAS-, entidad sin ánimo de lucro integrada por profesionales del cine, enfocada en la expansión de la educación audiovisual y de la producción artística cinematográfica del Caribe.

El fortalecimiento de las CFC se enmarca en los propósitos del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, de impulsar el desarrollo del sector cinematográfico y las industrias creativas, con el protagonismo de sus legítimos voceros. ”Celebramos este ejercicio de participación que conlleva a una representación democrática de los sectores técnico y empresarial, que reafirman la apertura de nuevos espacios para que el propio gremio cinematográfico y audiovisual decida su propio futuro”, dijo Shirley Tuñón Vásquez, directora general del IPCC.

Por su parte, Alfredo Marimón, coordinador de la Comisión Fílmica de Cartagena, afirmó que con esta elección ”la Comisión Fílmica da un paso más en su vigorización institucional. La llegada de María Teresa Gaviria y a Claudia Elena Sánchez representa una oportunidad para seguir articulando al talento técnico con el sector empresarial y así generar más oportunidades reales para nuestros realizadores".

Las nuevas integrantes de la junta directiva, acompañarán a la Comisión Fílmica en la toma de decisiones estratégicas para el fortalecimiento, la promoción y la proyección del sector fílmico, audiovisual e interactivo del Distrito, dando seguimiento a la apuesta del IPCC por impulsar a Cartagena como epicentro audiovisual del Caribe.