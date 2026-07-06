Hospital San Juan de Dios comprará por $9.000 millones la Clínica Los Remansos en Ibagué

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, César Picón, reveló que el Hospital San Juan de Dios tiene listos los $9.000 millones para adquirir la clínica privada Los Remansos, en Ibagué.

Según el funcionario, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, como centro de referencia a nivel nacional, cuenta con los recursos necesarios para comprar la clínica especializada en salud mental.

“Va a ser una IPS del Hospital San Juan de Dios. Estamos haciendo una inversión billonaria en Bogotá para que vuelva a ser una referencia de atención nacional con todos los servicios especializados, pero también va a tener unidades de atención en diferentes regiones, departamentos y municipios. En este caso adquiere la Clínica Los Remansos para ampliar la capacidad de atención en salud mental desde la red pública”, explicó Picón.

Luego de la compra, se realizará la dotación por parte del Hospital San Juan de Dios.

“Y entrará en operación, con los recursos que le serán destinados. Esperamos que el otro año ya tengamos a Los Remansos como una IPS pública y podamos tener hospitalización en salud mental”, acotó.

De acuerdo con él, las especialidades que ofrece la red pública de salud son escasas, por lo cual esperan adquirir múltiples IPS o centros médicos que serían centralizados o administrados por el Hospital San Juan de Dios, que todavía no ha sido puesto en funcionamiento en Bogotá.

“En Lérida, por ejemplo, con más de $20.000 millones vamos a dejar una gran central de hospitalización de salud mental, y por primera vez va a haber hospitalización en salud mental pediátrica en el Tolima, en el Hospital La Granja. Así como dejamos en Purificación $9.000 millones para la construcción de la Unidad de Hospitalización en Salud Mental”, anunció.

Dato: La Clínica Los Remansos se ubica en el barrio Cádiz de Ibagué y es un centro médico de tradición en el país.