Gobernadora del Tolima denuncia requisas de las disidencias de las Farc a civiles en Ataco

Tolima

Este lunes la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que las disidencias de las Farc estarían ejerciendo control territorial e incluso requisando a la población civil en la zona rural del municipio de Ataco.

Según la mandataria, recibió denuncias sobre requisas de grupos armados ilegales a la población en la vereda Polecito, con lo cual buscarían “enrarecer el ambiente” durante el proceso de transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella.

“No nos cabe duda de que estos bandidos buscan enrarecer el ambiente antes del próximo cambio democrático del Gobierno Nacional. ¡No se lo vamos a permitir! El control territorial le pertenece única y exclusivamente a la fuerza pública y a la institucionalidad; los criminales no se van a tomar atribuciones que no les corresponden”, esgrimió la mandataria seccional.

Matiz le exigió de inmediato a la fuerza pública que recupere el control territorial en el sur del Tolima, especialmente en la vereda Polecito, del municipio de Ataco, para evitar nuevas presiones contra la población civil.

“A los habitantes de Polecito y de todo el Tolima les decimos: no están solos; tienen nuestro apoyo y acompañamiento absoluto. Exijo de manera inmediata a la fuerza pública acciones contundentes en el territorio para controlar esta situación e impedir cualquier avance de los ilegales. ¡Al Tolima se le respeta con la fuerza de la ley y de la Constitución!”, acotó.

En la zona se ha reportado la presencia del frente o comisión Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, que controla la minería ilegal de oro en la zona desde el año anterior.