Gobernación impulsa modernización del HUC para consolidarlo como líder en salud de alta complejidad

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, en su visita al Hospital Universitario del Caribe. // Gobernación de Bolívar

Gracias al decidido respaldo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúa consolidando la transformación institucional más importante de su historia reciente. La recuperación de la confianza en la entidad, el fortalecimiento de su infraestructura, la ampliación de la capacidad hospitalaria y la incorporación de nuevos servicios especializados ratifican al HUC como el principal centro de referencia para la atención de alta complejidad en Bolívar y la región Caribe.

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El proceso de modernización impulsado por la Gobernación de Bolívar ha permitido devolverle al Hospital Universitario del Caribe el liderazgo que históricamente ha tenido en la red pública de salud. Hoy, la institución presenta indicadores que evidencian una recuperación integral en los frentes asistencial, administrativo y financiero, reflejada en una mayor capacidad de respuesta para miles de pacientes que requieren atención especializada.

Uno de los hitos más importantes de este proceso fue el levantamiento de las medidas especiales de vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, reconocimiento que ratifica el fortalecimiento institucional alcanzado por el hospital y los avances en materia de gestión, calidad y prestación de los servicios.

La transformación también se refleja en obras e inversiones que hoy benefician directamente a los usuarios. El HUC entregó completamente renovada el Área de Estomatología, fortaleciendo una especialidad de alta complejidad dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la cavidad oral y estructuras asociadas. Asimismo, inauguró el piso ocho totalmente dotado, lo que permitió habilitar 58 nuevas camas de hospitalización, aumentando la capacidad instalada de 460 a 518 camas, un crecimiento fundamental para responder a la creciente demanda de servicios de salud en Bolívar y el Caribe.

Actualmente, el Hospital Universitario del Caribe cuenta con 518 camas de hospitalización, servicios de urgencias de alta complejidad disponibles las 24 horas, unidades de cuidados intensivos e intermedios, siete modernas salas de cirugía y un completo portafolio de especialidades y subespecialidades médicas y quirúrgicas que lo consolidan como una de las instituciones hospitalarias más completas de la región.

Como parte de esta nueva etapa, el HUC puso en marcha el Modelo y Ruta Integral para la Atención de Enfermedades Huérfanas, una estrategia pionera que posiciona a la institución como referente nacional para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con patologías raras.

Las enfermedades huérfanas afectan a menos de una persona por cada cinco mil habitantes y representan uno de los mayores retos para los sistemas de salud por la dificultad de lograr diagnósticos oportunos y tratamientos especializados.

Con esta nueva ruta, el Hospital articula especialistas de diferentes disciplinas, atención interdisciplinaria, acompañamiento psicosocial y seguimiento permanente, permitiendo que cientos de pacientes de Bolívar y de toda la región Caribe reciban atención integral sin necesidad de desplazarse a otras ciudades del país.

La oferta de consulta externa continúa fortaleciéndose con especialidades como cardiología, neurología, nefrología, endocrinología, gastroenterología, dermatología, neumología, ginecología, neurocirugía, cirugía maxilofacial, ortopedia, urología y medicina interna, entre otras, garantizando una atención integral para pacientes con enfermedades de alta complejidad.

En materia quirúrgica, las siete salas de cirugía permiten desarrollar procedimientos de cirugía general, bariátrica, vascular, reconstructiva, oncológica, maxilofacial, de tórax, gastrointestinal, ginecológica y ortopédica, fortaleciendo la capacidad resolutiva del hospital y reduciendo la necesidad de remisiones a otras instituciones.

Para el gobernador Yamil Arana Padauí, la recuperación del Hospital Universitario del Caribe demuestra que la inversión en salud pública genera resultados concretos para los bolivarenses.

“Nos propusimos devolverle al Hospital Universitario del Caribe el lugar que merece como orgullo de Bolívar y referente de la salud pública en el Caribe. Hoy vemos resultados contundentes: recuperamos la confianza institucional, logramos que la Superintendencia levantara las medidas especiales de vigilancia, ampliamos la capacidad hospitalaria, inauguramos nuevas áreas, fortalecimos la atención especializada y pusimos en marcha un modelo pionero para pacientes con enfermedades huérfanas. Seguiremos invirtiendo para que los bolivarenses tengan un hospital moderno, resolutivo y con atención digna y de calidad”, afirmó el mandatario.

Con infraestructura fortalecida, mayor capacidad instalada, nuevos servicios especializados, innovación en los modelos de atención y el respaldo permanente de la Gobernación de Bolívar, el Hospital Universitario del Caribe consolida una nueva etapa de crecimiento que lo posiciona como el principal centro hospitalario de alta complejidad del departamento y uno de los referentes más importantes del Caribe colombiano.