En lo corrido del 2026 se han presentado 44 víctimas fatales en accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, confirmó que se presentó una nueva víctima fatal en un accidente de tránsito que se registró en la mañana del lunes 6 de julio en la calle 42 con avenida Ambalá.

“Sobre las 7:55 de la mañana de este lunes 6 de julio se registró un siniestro en la intersección de la avenida Ambalá con calle 42, en el que se vieron involucrados un taxi y una motocicleta”, dijo Camilo Martínez.

Según Martínez, el conductor de la motocicleta identificado como Jhonatan Jader Osuna Céspedes, de 37 años falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el conductor del automóvil no presentó lesiones.

En el lugar de los hechos, hicieron presencia varios agentes de tránsito que adelantaron los procedimientos correspondientes, en coordinación con las autoridades locales para adelantar el levantamiento del cuerpo de la víctima fatal.

“Lamentamos profundamente el siniestro vial registrado. Desde la Administración Municipal expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la víctima, y deseamos una pronta recuperación a la persona que recibe atención médica”, puntualizó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Dato: en los corrido del 2026 en Ibagué se han presentado 44 víctimas fatales en accidentes de tránsito.