Desde el Tolima culpan al ministro de Justicia por fuga de presos en El Espinal

Tolima

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, culpó al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, por la fuga masiva de 12 presos registrada el pasado 4 de julio en la Estación de Policía de El Espinal.

En respuesta a una entrevista del ministro de Justicia en 6AMW, el funcionario del Tolima aseguró que el funcionario desconoce por completo el funcionamiento de los centros de reclusión transitorios y tildó de “mendaces” las palabras de Cuervo en Caracol Radio.

“La incompetencia del Gobierno nacional en estos cuatro años y del Inpec ha impedido que esos delincuentes, en un término de 36 horas, estén en los sitios de reclusión que correspondan a su peligrosidad. Y el señor Jorge Iván Cuervo, que lleva cinco meses devengando en el Ministerio de Justicia, dice mentiras. La responsabilidad de esa fuga es responsabilidad total de Jorge Iván Cuervo”, aseveró Bocanegra.

Según el funcionario tolimense, el ministro ha sostenido un “maridaje nefasto” con el Inpec para negarse a recibirles a los alcaldes los presos que permanecen en centros transitorios, como la Estación de Policía de El Espinal.

“Delincuentes de alta peligrosidad que asesinan en las calles, atracan en las calles, que extorsionan en el campo, y el Gobierno nacional dice ahora que es responsabilidad de los entes territoriales. Miente el señor Jorge Iván Cuervo, precario ministro, gracias a Dios bien ido. Es una deshonra para la institucionalidad colombiana”, esgrimió Bocanegra.

Se conoció que todavía continúan prófugos siete de los 12 presos que se escaparon de la estación, algunos de ellos con prontuarios alarmantes. Para evitar nuevos episodios, el secretario apoyó propuestas del presidente electo Abelardo de la Espriella, como construir megacárceles y entregar su manejo a operadores privados.

“Donde haya verdadero aislamiento y resocialización, pero que no estén en una estación de Policía, porque eso sacrifica a un personal que tiene que cuidarlos, pero no está hecho para eso. Además, genera unos problemas graves de hacinamiento que el Gobierno nacional nunca pudo entender y siempre les descarga a los entes territoriales”, señaló.

Además, se conoció que la mayoría de los municipios afrontan dificultades con los centros transitorios, toda vez que el Inpec se niega a recibir a los presos. En ese sentido, Bocanegra respaldó incluso la propuesta de eliminar o acabar el Inpec.