Balacera en la comuna Siete de Ibagué dejó un muerto, dos heridos y dos capturados

Tolima

Sobre las 2:00 de la tarde de este domingo 5 de julio, la tranquilidad en el barrio El Limón de Ibagué se vio alterada por una balacera que dejó un saldo de una persona muerta, dos heridas y dos capturados.

Según informó la Policía Metropolitana, se registró un sicariato o atentado en plena vía pública, donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra dos hombres que se encontraban cerca de un parque público de la comuna Siete de la capital tolimense.

“Dos personas resultaron heridas, al parecer con arma de fuego. Una de ellas, un hombre de 25 años, fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. La segunda persona permanece bajo atención médica y su estado de salud es de pronóstico reservado”, reportó la institución.

La reacción de la Policía permitió interceptar, a la altura del barrio Chicó, a los dos sicarios, de 29 y 32 años, quienes protagonizaron un cruce de disparos con los uniformados.

“Los uniformados respondieron conforme a los protocolos establecidos para el uso legítimo de la fuerza, resultando herido uno de los presuntos agresores. Asimismo, durante la diligencia fue hallado e incautado un revólver calibre 38”, agregó la Policía.

Los dos sicarios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de legalización y judicialización de la captura. Todavía se desconoce la identidad del joven asesinado.