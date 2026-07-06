Alias ‘Potter’ fue capturado por intentar asesinar a su cuñada en un barrio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura mediante orden judicial de un hombre de 24 años, conocido con el alias de ‘Potter’, por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

“La diligencia judicial fue materializada por uniformados e investigadores en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, como resultado de un proceso investigativo que se extendió durante aproximadamente un año y permitió recopilar los elementos materiales probatorios necesarios para vincular al implicado con los hechos”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según las autoridades, esta persona sería el presunto responsable de lesionar con un arma cortopunzante a una mujer de 26 años, cuñada del capturado para la época de los hechos. La riña por la que fue detenido alias Potter, se presentó el 10 de marzo de 2024 en el barrio San José de la capital tolimense.

“Una vez materializada la captura, el implicado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para el desarrollo de las audiencias preliminares. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso penal en su contra”, dijo el coronel, Edgar López.